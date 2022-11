Diederik Gommers, kent u die nog? Ja natuurlijk kent u die nog want Diederik Gommers was tijdens corona de hele dag op televisie. Maar terwijl de coronacijfers in Nederland de goede kant opgaan (omlaag), er geen maatregelen zijn genomen (raar, voor een tirannieke dictatuur) en Diederik Gommers aan zijn vrouw had beloofd dat hij niet meer zo vaak op televisie zou komen, komt Diederik Gommers toch weer op televisie. Hij gaat voor Omroep Powned meedoen aan het programma 'De Gevaarlijkste Wegen', waarin Bekende Nederlanders over de 'gevaarlijkste' wegen van verre NPO-buitenlanden rijden, maar nooit verongelukken (vaccin?). Samen met Emma Wortelboer rijdt Diederik Gommers over de gevaarlijkste wegen van Kosovo om mensen te wijzen op de risico's van het coronavirus. Ook de bekende livestreamer Bilal Wahib doet mee aan het programma. Hij rijdt samen Gwen van Poorten over de gevaarlijkste wegen van Peru, op zoek naar de piemels van 12-jarige Peruvianen. Het programma De Gevaarlijkste Wegen, geproduceerd door Warner Bros, is vanaf zondag 4 december wekelijks om 21.10 te zien bij PowNed op NPO 3 en wordt betaald met uw belastinggeld.