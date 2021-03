De hypocrisie klotst weer eens tegen de plinten in de zaak rond Bilal Wahib, die we eigenlijk niet kenden als acteur of rapper maar nu wel van het feit dat hij hartstikke dol is op Kinder Bueno. RTL nodigt Bilal Wahib uit om z'n tranen over de talkshowtafel te laten vloeien omdat hij heel weinig spijt heeft van het feit dat hij een twaalfjarige (!) jongen heeft gemanipuleerd en in de val heeft gelokt om diens piemel te laten zien. Kijkcijfers, snapt u. Sjonge jonge wat had RTL toch graag bloedserieus aan tafel gezeten met kinderverleider Bilal Wahib, die eigenlijk ook slachtoffer is van het feit dat hij een twaalfjarige jongen voor schut heeft gezet voor het oog van de natie. Peter R. de Vries (die ook zijn piemel heeft laten zien) vond Bilal Wahib ook al een slachtoffer en dan zal het wel zo zijn. Maar o wee als een of ander jolig filmpje van LuckyTV ("Mag ik bij jou huilen op tv ooooh. Vroeg een jongen om z'n dollo. En het spijt me zo. Het spijt me zo. Mag ik bij jou huilen in je talkshow, het spijt me zo, kan jij me redden Beau? Kom hier nu Beau geef me je piepelientje, toe laat 'm zien we zijn nu beste vriendjes. Je pie-pa-pe-lientje je plassertje yo. Ik smeek het je. Kan jij me redden Beau? Mag ik bij jou huilen in je talkshow? Laat je piemel zien. Ik zweer het was een grap geen kinderporno. Laat je plasser zien. Oooohh oooohhh oooo Beau. Bedankt dat ik mocht huilen in je talkshow") over kinderpikliefhebber Bilal Wahib gaat, dan GAAT-IE WEG wegens 'onsmakelijk'.

En dan zijn er dus ook allemaal radiozenders die de muziek van Bilal boycotten, waaronder de radiozenders van de NPO. Nu wordt-ie helemaal mooi. NPO-reclasseringsvehikel FunX, dat al jaren een fundering voor ellende in het radiolandschap mag heien, is een van belastinggeld opgebouwd gratis podium voor hele en halve criminelen - voornamelijk uit de stal van TopNotch, waar ze ook ineens heel verbouwereerd van hun Audi RS6 zijn gedonderd. Op FunX hoort u wel gewoon de antisemitische dwazen van Broederliefde, de kinderverkrachters van SFB, oproerkraaier Akwasi, draaideurcrimineel Kempi en een boel andere mafketels, maar dat is allemaal niet erg genoeg. U kent de NPO ook van 101Barz, een ophitskanaal waar matig getalenteerde drillrappers een podium krijgen om te verkondigen dat anderen toch vooral een toontje lager moeten zingen... want anders, waarmee de NPO indirect een bijdrage leverde aan de piermoord in Scheveningen. U kent de NPO trouwens ook als werkgever van Francisco van Jole, die door heel Nederland wordt uitgekotst en uitgelachen omdat hij in zijn witte onderbroek vrouwen heeft aangerand en weg wist te komen met een laf statement met geprevel over 'privé'. Het is DIE NPO die voor de bühne ineens op het morele hoogpaard door de branding van een zee van ethisch juiste keuzes galoppeert. Kom nou.

Gewoon draaien die ""muziek"". Maar dan wel allemaal op de grond liggen!