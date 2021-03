Heel veel mocroboys hebben sexueel contact met andere jongens. Komt omdat het meisje als maagd het huwelijk in moet (anders is zij in die kringen een hoer). Daarom stoppen de mocrogastjes voor het huwelijk een edele deel liever in de sterretjes van andere jongens. Ik als gay heb daar in mijn jeugd overigens veel plezier van gehad. Kom ook maar eens kin kijkje nemen in de gaysauna's. Loopt daar over van de marokkanen.