Welja we schieten 'm nog maar ff apart in

Hee. Maar wel een mondkapje

Nieuw Nieuws van maandagavond natuurlijk, maar aangezien Scheveningen al sinds de zon schijnt een peopgat zandland is geworden, lichtgetinten we 'm nog maar even apart uit. Ook omdat uiteindelijk een 19-jarige jongen uit Roffa het leven liet in Skiffa, neergestoken dan wel doodgeschoten door een Scheveningse strandtenteigenaar de pianist van de Crazy Pianos een lokale kitesurfleraar een gewapende bivakmutsmuzikant uit Damsko. Het slachtoffer is een 19-jarige uit 010 met de bijnaam 'Chuchu', de aanleiding een vete tussen drillrappers van groepen 73 De Pijp (uiteraard een NPO-bandje van 101Barz, zie onder) en #24 Blacka ("Drillrap in een vriendelijk jasje" - Parool). Er zijn twee verdachten aangehouden, volgens Boevennieuws gaat het om de rappers "RR" en "Frazz", onduidelijk wat hun relatie tot de nummer 1-albummakers Qlas en Blacka is. Hierboven een compilatie van beelden van maandagavond, nasleepfoto's bij de beroeps-112-hobbyisten van Regio15.

Den Haag heeft één geruststelling: wegkijker Jozias "ISIS marcheert door de Schilderswijk" van Aartsen is pleite, Pauline "Die fik kan best nog wat feller" Krikke moest wieberen en ook interim Johan "Culturele Stikstof meten we niet mee" Remkes heeft plaats gemaakt voor de vierde vvd'er in het kartelkwartet: Jan van Zanen. Die was in 030 best goed met de nasleep van schietgeweld door allochtoon uitschot. Kan hij de roemrijke pier van Scheveningen ook boven water houden, en is dit Ons Strand nog wel?

"Die bivakmutsen zouden er dan ook niet zozeer zijn om niet door de politie herkend te worden, maar vooral om over straat te kunnen zonder voortdurend door fans aangeschoten te worden." - 3voor12 heeft een goed verhaal.

Vroeger, toen men nog een jasje droeg op Scheveningen...