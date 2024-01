In Scheveningen is het rond de negen graden celsius. Op de schaal van Wim Hof is het dan toch een beetje alsof je met veel heisa in een lekker warm bad gaat zitten maar omdat tradities nou eenmaal tradities zijn, zijn de ogen der natie toch weer gericht op misschien wel het stomste strand van Nederland. En je moet het toch maar doen, de beste stuurlui staan aangekleed aan de wal en we zijn gewoon een lekker gek landje met zijn allen dit doen ze toch helemaal nergens anders. Succes aan de ANP-fotograaf alvast die verantwoordelijk is voor de voorpagina van de T. morgenochtend.