Een dagje eerder dan gepland, want de ambtenaren werden toch wat zenuwachtig van die voor morgen voorspelde harde woei daar in Scheveningen. Om te voorkomen dat er wederom een wolk vrolijke vonkenconfetti over de stad trekt, gaat om 19:00 uur al de fik in die prachtige palletpuisten op het strand. Stapels die dit jaar van de gemeente niet boven een schamele tien meter mogen uittorenen, maar we weten allemaal dat de linialen van de palletstapelaars niet de best geijkte latten zijn. Hoe dan ook, het wordt weer een gezellig avondje brandstichten, per ongeluk meeuwen roosteren, bier drinken en terugdenken aan de tijd dat ze nog mochten uitvechten wie de grootste had. Wat kan het leven toch simpel en mooi zijn.