Wordt er nog gewerkt in Nederland deze week? JAZEKER! Op het strand van Scheveningen natuurlijk. Daar wordt de traditionele gigabult pallets gebouwd om in de fik te steken met de jaarwisseling. En Pierre... gaat het nog flink waaien met oud & nieuw zodat alle succes pechmensen in de Randstad een fijne vonkenregen (wiki) over de kokosnoot krijgen? JAZEKER!