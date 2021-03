Okee wacht effe. Bilal Wahib vernedert een jongen van 12 op het internet met een lullige grap. En zodra de jongen in de val is gelokt lachen gieren brullen dat een piemel niet kan zien. HAHAHHAHAHAHA leuk man, zélfs bij Top Notch, een reclasseringsbureau vol hele en halve criminelen, vonden ze het maar mediumgrappig. En dan geeft Beau, een dag nadat talkshowtafel-naga Peter R. de Hypocriet het waanzinnige gedrag van dat stinkjoch heeft zitten bagatelliseren, surprise surprise een podium aan die weggooier. Zodat-ie recht kan lullen wat krom is. Niet op de blaren zitten. Niet doei. Niet kaltstellen. Een podium. Het mag niet van Talitha Muusse wegens de lelijkste kant van de media. Nee meid, dat is de MEDIA. Want als Beau het niet deed, deden jullie het wel en als jullie het niet deden deed iemand anders het wel. Zo werkt het nou eenmaal: iedereen denkt alleen maar aan zichzelf. De ceo van RTL denkt alleen maar aan zichzelf. De zendermanager van RTL denkt alleen maar aan zichzelf. Bilal Wahib met z'n voorliefde voor kinderpik denkt alleen maar aan zichzelf. Zijn manager Nathan Moszkowicz, een dompteur in een circus van volslagen dombo's, denkt alleen maar aan zichzelf. Beau denkt alleen maar aan zichzelf. Peter R. de Vries denkt alleen maar aan zichzelf, en in het geval van Peter staat-ie waarschijnlijk voor de spiegel ook, aan zichzelf te denken. De advocaat van Bilal Wahib denkt alleen maar aan zichzelf. Iedereen denkt alleen maar aan zichzelf. En in het hoekje van dat egocentrische universum zit een verdrietige twaalfjarige jongen, misbruikt door Bilal Wahib.