't Is nogal verrassing, Diederik Gommers (bekend van: "mijn vrouw moet mij helpen NEE te zeggen") een keertje zien in zo'n witte ziekenhuisjas. Meestal zit-ie namelijk in z'n ambtenarenuniform aan een talkshowtafel te ouwehoeren over de woordenschat (zeven) van Famke Louise, of is-ie weer aan het beppen met een of andere journalist. Aandacht is voor Diederik Gommers namelijk wat de smurfen zijn voor Gargamel: het is een onbedwingbare behoefte het te krijgen, met het verschil dat Gargamel nog nooit een smurf in de pan heeft gejaagd. Gommers proefde wél van de aandacht en dat was voor hem de crack van een junk. De aderen schrééuwen om aandacht. Hij kan niet meer zonder. Zelfs nu corona weer is opgeflikkerd naar China staat meneer om de dag in een krant, of schuift hij weer ergens aan. Lullen over Feyenoord? Tuurlijk joh! En wat is er nou hipper en happeninger dan een eigen podcast? Gompie: "Er was op een gegeven moment echt een strijd gaande tussen Op1 en Jinek. Als ik bij de één twee keer was geweest, was de ander boos." Ja joekel, omdat je de heeeeeele fokking tijd met je neus onder die lampen hangt! En nu doet-ie ook weer of hij allemaal dingen heeft afgezegd. "De 58-jarige intensivist werd ook gevraagd voor de cover van de Linda voor een glamourshoot. 'Ik had eigenlijk eerst ja gezegd. Ik kreeg zoveel aanvragen en af en toe ging ik daar op in. Maar toen kreeg ik pas te horen wat ik allemaal moest doen. Het ging over kleding en ze hadden mijn maten nodig. Ik dacht: wat gaan we in hemelsnaam doen? Toen realiseerde ik me pas wat er allemaal ging gebeuren. Dus heb ik gauw afgezegd'." Nou tijger, hartstikke knap hoor, mooi dat je zelf gelooft dat je zo'n schuwe knaap bent.