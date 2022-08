Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Is het een grappige reclame van een chocoladesnoepje met een olifant? Is het opiniërend nieuwsprogramma met onafhankelijke denkers? Is het een samenvatting van de halve finale van het herendubbel op het EK tafeltennis? NEE! Het is Diederik Gommers bij Op1. Want ze kunnen tegenwoordig een hoop, maar er is nog geen enkel medisch team dat een peer reviewed artikel heeft gepubliceerd over het operatief verwijderen van Diederik Gommers van de Nederlandse televisie. Gisteren ging het over dat het Erasmus ziekenhuis duurzamer wil worden (zie ook). Dat wil het Erasmus ziekenhuis al twee jaar, maar tot nu toe was het nog geen echt nieuws omdat Diederik Gommers er nog niet was om het op televisie te vertellen. "We hebben ook eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, wel iets nodig als afdeling om onze gedachtegang een beetje van die corona af te krijgen." Wij hebben ook eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, wel iets nodig als samenleving om onze gedachtegang een beetje van die corona af te krijgen, Diederik. Wat dacht je van minder Diederik Gommers op tv.