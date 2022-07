Om maar even met het antwoord op de vraag 'Is there another way?' te beginnen: JA er is another way namelijk geen kinderen krijgen. En als alle mensen overal nou allemaal besluiten om geen kinderen meer te krijgen, dan is over een jaar of 100 de mensheid helemaal uitgestorven en is er niemand meer om last te hebben van de stijgende zeespiegel en wordt er alleen nog CO2 uitgestoten door de herhalingen van Wegmisbruikers! op RTL7. Maar dan is iedereen dus wel dood, en wij zullen wel weer cultuurbarbaren zijn, maar als je een kunstwerk maakt over het fucking ziekenhuisafval dat komt kijken bij een geboorte dan ben je wat ons betreft ook lid van een doodscultus, of van waar ze dan ook door bevangen zijn bij RTL Nieuws (nieuw dogma: plaatjes van blije kinderen bij warm weer zijn VERBODEN), waar er aandacht is voor dit kunstwerk. Over doodscultus gesproken, je ziet dat vaker bij mensen met een mening over het klimaat, het idee dat er eigenlijk te veel mensen op de wereld zijn, en tegen mensen die dat vinden kunnen wij eigenlijk alleen maar 'doe daar zelf eens iets aan' zeggen maar dat mag zeker niet. En ja, natuurlijk wordt ook dit kunstwerk veelbesproken omdat de associatie zo absurd, vergezocht, disproportioneel en van allerlei potten gerukt is dat heel veel normale mensen zich er boos over maken en dan is het allemaal weer ontzettend geslaagd en betrokken en aanzettend tot nadenken en weten wij veel, maar wij weten in ieder geval dat van alle vervelende vervuilende dingen die een mens kan doen, geboren worden echt het minst erge is.