Dan nu in de categorie bizar babynieuws: "Voor het eerst is er in Nederland een tweeling geboren via een moeder-geassisteerde keizersnede. Daarbij worden de baby's tijdens de keizersnede door de moeder zelf uit de buik gehaald."

Oke oke bij voorbaat even petje af naar iedereen die ooit een mens heeft uitgepoept, het wonder van de geboorte enzovoort... Maar dit is toch wel een gevalletje FREAKY. Dat je met je eigen klauwen 2 baby's uit je opengesneden lijf tilt. De moeder en manlief geven aan "helemaal tevreden en happy" te zijn na de bijzondere geboorte. Manlief heeft in ieder geval een sterkere maag dan wij toen we dit nieuwsbericht lazen. We hebben _body horror_-films gezien met minder angstaanjagend bloederige scènario's maar het is dus MOOI EN GOED, begrijpen we. Het medische wonder is mede mogelijk gemaakt door Koen Deurloo van het Diakonessenhuis in Utrecht. Congrats, you sick fuck. Onze gedachten gaan uit naar alle vrienden van paps en mams die ooit op een goede dag de geboortevideo onder ogen krijgen en dan dingen moeten zeggen als "wat puur!". Moeder heeft het zelf allemaal niet zo spannend gevonden, wat een kampioen.