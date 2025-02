Het blijft toch iets wonderlijks. De ene vrouw moet zich jaren in allerlei bochten wringen om hopelijk zwanger te geraken en de ander heeft 9 maanden lang niets door en begint op een goede dag totaal verbouwereerd met het uitpersen van iets dat vervolgens een baby blijkt. Dat laatste gold voor een vrouw in Zutphen, die vanochtend bij een bezoek aan zonnestudio Beauty Passage plotseling beviel van een dochter. De held aldaar bleek Fokko, de eigenaar van de zonnestudio. Als enige aanwezige heeft hij met kunst, vliegwerk en een paar handdoeken geassisteerd bij de bevalling. "Toen ik binnenkwam lopen, zag ik het hoofdje eruit komen." Nog knapper is het dat Fokko daarna gewoon weer achter de toonbank is gaan zitten, want "het werken gaat weer door." Koning.

Moeder en dochter zijn voor de zekerheid nagekeken in het ziekenhuis. Beiden verkeren in goede gezondheid en hebben een licht-oranje tint.