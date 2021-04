De Nachthap.

Maak een biefstuk 25 a 35 graden. In een oven op lage temperatuur of met stoten warmte of in water in vacuum of op de verwarming, u zoekt het maar uit. En leg een mooie rode lauw ergens.

Kruid het vlees met zout en versgemalen zwarte peper. Zet een gietijzeren bakpan op half vuur. Wacht tot de damp eraf slaat. Doe er een klont geklaarde boter in. Voor Van Oef Becel. Verwarm een bord in de magnetron. Wanneer de boter bruin is mag het vlees erin. 1,5 minuut per kant. Serveer met zout- en pepermolen. En de wijn.

Eet smakelijk!

P.S.: ik ben jaren terug met dit dieet 24 kilo afgevallen. Van 112 naar 88. Prima voor een brede kerel van 1,92 meter. Er zit namelijk amper vet in biefstuk. En geen koolhydraten. En de boter daar bak je in, maar blijft in de pan. Verder blijft rood vlees 4 uur in de maag tot het verteerd is, dus je krijgt niet snel weer honger.