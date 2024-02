Laatste avond lieve mensen! Schenk nog een pils in, neem nog een wit wijntje, gooi nog een bitterbal in de airfryer. Morgen is het allemaal voorbij en mag u weer bammetjes smeren, om 07:00 uur opstaan danwel achteraan sluiten in de horrorfile danwel plaatsnemen in die volle stinktrein. Het land redeloos, radeloos, reddeloos. Maar de skivakanties en het voorjaarsreces gingen gewoon door. WTFbizardinges, gewoon tien kostbare dagen van de BV Nederland naar de kat zijn klootviool omdat een stelletje Haagse raamambtenaren maar blijven vasthouden aan hun riante CAO en overige privileges. Gelukkig is daar altijd nog WOUTER DE WINTHER van De Telewerkt, die nooit te beroerd is om op de vrije zondagavond ten strijde te trekken tegen DE LETHARGIE. Bedankt WOUTER (scrollen) wat een ongelofelijke hoofdgast ben je toch. BOKS.