Het staat er allemaal ontzettend justitieel geblinddoekt omdat we dat nou eenmaal zo doen in Dit Land, maar de viespeuk uit bovenstaand rechtbankdinges is toch echt de Lachverkrachter van Maarheeze. Een jurist uit AZC Budel annex de Gaza-strook, die hier NIETS te zoeken had, die hier net een maand was en die BIJNA uitgezet zou worden naar België, ging op de Zesde Mei van dit jaar even los op de dames in Maarheeze. Gore details HIERRR. Man beweerde dat-ie stomdronken was, maar dat bleek niet uit een alcoholtest later die dag. Enfin, heeft-ie z'n verblijf in Nederland toch maar mooi weer even met 12 maanden staatshotel verlengd. En Budel... Budel moet nog tot 1 juli 2024 wachten voor ze dat GRIEBUS-AZC kunnen sluiten. Want contract is contract. Remember Albergen. Hou vol, Budel!