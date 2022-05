O, nu is het opeens een artikel van Pritt Stift. Toen ik het vanochtend op een andere draad hierover had, werd ik gejorist. Ik schreef geen onvertogen woord, en heel erg off topic was het ook niet. Ik reageerde gewoon op een comment van iemand anders.

En hoewel het niet zo opmerkelijk is dat Martin Sommer er een column aan wijdde - Sommer schrijft regelmatig over het totaal failliete immigratie- en asielbeleid - is de column van economie journalist Frank Kalshoven dat wel. Ook Kalshoven vindt dat die ongebreidelde import uit de derde wereld eindelijk eens moet stoppen, want het lost niets op, het veroorzaakt alleen maar problemen (op maatschappelijk gebied):

"Voor een individuele werkgever zijn de baten van arbeidsmigratie hoger dan de kosten - sterke en flexibele armen en benen voor een habbekrats. Maar voor Nederland als geheel valt de som negatief uit. Dan rekenen we namelijk ook de schade mee aan de woningmarkt, aan de verloedering van wijken, aan de problemen op scholen, et cetera.''

Het is goed te zien dat nu ook mensen buiten 'populistische' kringen eea inzien en ook publiekelijk uiten: Frank Kalshoven, Rits de Boer, Jan Latten.

Dat maakt zo'n ouwe Ernst Hirsch Ballin, waarvan de naald in dezelfde groef is blijven hangen, wat beter te pruimen:

"Snel handelen is voor vluchtelingen heel belangrijk, mensen moeten een toekomstperspectief kunnen proberen te realiseren. Als er een wederopbouwprogramma is, zullen velen willen terugkeren. Hebben ze dat vooruitzicht niet, gaan de kinderen hier naar school, spreken ze beter Nederlands dan Oekraïens, dan is het hardvochtig na vijf of tien jaar te zeggen: je hebt geen recht op het staatsburgerschap.''

Van Hirsch Ballin mag iedereen gewoon blijven en Nederlander worden, en als dat sentiment de overhand blijft houden in de Tweede Kamer, zijn we hard op weg naar de 20 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde.