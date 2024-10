Niet dat die asielzoekers hier nou zoveel verstand hebben van uitspraken van de Raad van State, maar die lui worden dus opgenaaid door asieladvocaten. Sinds een uitspraak in 2022 kunnen rechters dwangsommen opleggen aan de IND (*) als asielzoekers langer dan vijftien maanden moeten wachten op een beslissing over de asielaanvraag. "'Dat heeft ertoe geleid dat veel asielzoekers weer beroepen tegen niet tijdig beslissen gingen indienen', aldus een woordvoerder van de IND. Als gevolg van de uitdijende wachtlijsten moest de IND tot en met augustus bijna 20 miljoen euro aan dwangsommen uitbetalen." En dat is vooral fijn voor: asieladvocaten. "Ze staan asielzoekers bij op kosten van de staat en ontvingen in 2023 een totale compensatie van 32,7 miljoen euro." Lalalala geld! Goh nou, was er maar een manier om de wachtlijsten bij de IND in te korten.