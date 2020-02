En toen was daar opeens de grutto. Dat wil zeggen: hij was er niet meer. Ja, op een stok, om de boeren mee te slaan. De nare boeren met hun gemene weilanden, waar geen grutto meer wil weidevogelen. Boe. Boeren = stom.



As we speak is JP Geelen van de Volkskrant (bekend milieucrimineel alsook vogelaar) onderweg in Nederland om grutto's te spotten voor de krant. (Je moet HIERRRHEEN Geelen.) Want die grutto is toch wel exemplarisch voor de Grote Natuurmoord van 2020, die in de klompen van boeren wordt geschoven.



Onterecht natuurlijk. En dat is het groteske aan Deze Hoax. Het land volbouwen met vinex, distributiedozen, bedrijventerreinen & infra, & dan de boeren de schuld geven dat de natuur verdwijnt. En het dan gek vinden dat die FDF-kerels pissig zijn.



Na de break: 10 plaatsen in Nederland waar in 50 jaar tijd (1970 - 2020) op grote schaal gruttocide is toegepast. Iemand moet zich schamen, en de boeren horen daar niet bij. NB: Lelystad en Almere zijn buiten beschouwing gelaten. Want man made new land. Ook niet meegenomen: Amsterdam, want dat kreeg in 1975 een stad zo groot als de Bijlmer te verduren. Klik & huiver.

Alkmaar 1970

Alkmaar 2020

Alphen 1970

Alphen 2020

Gouda 1970

Gouda 2020

Eindje 1970

Eindje 2020

Spijkenisse 1970

Spijkenisse 2020

Roosendaal 1970

Roosendaal 2020

Houten 1970

Houten 2020 (zo groot dat ze het 4 x noemen)

Ommen 1970

Ommen 2020

Leeuwarden 1970

Leeuwarden 2020

Delfzijl 1970

Delfzijl 2020