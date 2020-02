Als natuurorganisaties het zeggen is het onomstotelijk waar: "Sinds 1990 zijn de populaties wilde dieren in open natuurgebieden en op het boerenland gemiddeld gehalveerd." De 'grote oorzaak' is iets, we zeggen niet wat, maar het komt erop neer dat het de schuld van de boeren is. Boeren zijn namelijk nazi's. "Dit rapport maakt onomstotelijk duidelijk dat de Nederlandse natuur in crisis verkeert en dat 'iets' de belangrijkste veroorzaker is", aldus directeur Kirsten Schuijt van het WNF. Een of andere vogelteller zegt: "In de jaren 80 begon ik als vogelaar in Zeeland. Toen was ik blij als ik een groep van dertig patrijzen zag. Oudere vogelaars zeiden: dat is niets, vroeger waren die groepen minstens dubbel zo groot." En dat is allemaal de schuld van iets, terwijl de boeren juist zeggen dat het daarmee wel meevalt. Enfin, het voordeel is dat je 's zomers ook niet meer de wespen van je af hoeft te slaan als je aan de frisse pils zit, want die beesten zijn toch allemaal dood door iets. En dat allemaal terwijl de oplossing heel dichtbij is. We plempen gewoon het hele land vol met windmolens en gigantische zonneparken, en dan kappen we al onze bossen om op te stoken in de biomassacentrales. Dan komen die diertjes vanzelf terug.