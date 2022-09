:

Ander verhaal.

Het gaat niet over markt versus overheid.

Kapitalisme is ok, mits goed toegepast.

En lees je even in over Gazprom en Taqa.

De NL overheid dacht juist dat de markt nooit problemen kan veroorzaken.

In 2006 is er een deal tussen Taqa en Gazprom. Leveringszekerheid zal verbeteren, zegt Maria van der Hoeven (CDA, EcoZa) in de camera met het Kremlin als achtergrond.

Bij EcoZa wilden ze snel verder met de liberale gasmarkt, zodat vragen : werkt die markt wel, worden Taqa en Gazprom politiek aangestuurd, moet Nederland een gasreserve hebben zoals bij olie, er niet zijn.

EcoZa heeft GAzprom geholpen met belastingvoordelen.

In 2021 vulde zijn GazProm niet zijn 42% in Bergermeer en ook anderen lieten de opslag leeg.

Overheidsbedrijf EBN, één van de eigenaren, sloeg geen alarm.

Analisten verklaarden dit door irrationele markt en prijsopdrijving door Rusland.

MinEcoZa negeerde het.

In september 2021 vroegen kamerleden of er niet snel een strategische voorraad gas aangelegd moest worden.

Stef Blok (EcoZa, VVD) wilde „terughoudend” zijn. „Een goed functionerende gasmarkt is een belangrijke waarborg voor de leveringszekerheid.”

In april 2022 werd Rusland met zijn gasbedrijven geroyeerd door International Gas Union.

Eind mei draait Gazprom de kraan dicht omdat Nederland niet in roebels wil betalen.

Nu moet er heel veel geld bij.

Taqa mocht 400 miljoen subsidie gebruiken om klanten hun deel van de opslag vol te laten lopen.