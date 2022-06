"Een winkelverbod kunt u zowel mondeling als schriftelijk opleggen. Mondeling opleggen is vooral effectief voor het moment. De persoon kan immers terugkomen en dan moet u uw ontzegging herhalen. Wil de persoon uw winkel niet verlaten, ook niet als u erop aandringt? Dan pleegt hij of zij huisvredebreuk. Wilt u schriftelijk een winkelverbod zenden? Doe dit via een aangetekende brief of overhandig de brief direct aan de bewuste persoon. Wij raden u aan een afschrift naar het plaatselijke politiebureau te sturen ter informatie."