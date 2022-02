Die tweet van Monique Huijdink dat Luyendijk ijdel en een mannetje is slaat helemaal nergens op.

Dat is op de man spelen.

Dat is nou precies wat er niet moet gebeuren.

Als Luyendijk precies het standpunt van Monique had gebracht, was het zeker minder erg geweest dat hij ijdel is.

Het zou door sommigen als een typisch 'wijvenantwoord' kunnen worden gezien: omdat je iemand niet mag is wat hij zegt dus ook onzin.

Je kan Wilders een l*l vinden maar je kan het helemaal eens zijn met wat hij zegt.

Of andersom.

Vraag maar aan salesmensen hoe het zit met de 'gunfactor'.

Zwak en contraproductief Monique. Enorm. Of je het nou eens bent met Luyendijk of niet.