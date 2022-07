Toch nog even de website van de Algemene Rekenkamer er op nageslagen: geen woord de afgelopen 3 jaar over Klimaat in het algemeen en Stikstof in het bijzonder. Ook de Tweede Kamer heeft bij mijn weten geen (in)directe zeggenschap over de aanwending van de betreffende fondsen a tientallen miljarden euro's per stuk.

Ondertussen gaat de zorgvuldig geregisseerde propagandacampagne in onze onafhankelijke prachtmedia gewoon door: met de meest recente column van Sander Schimmelpennink in de Volkskrant is vooralsnog een wel heel erg ondermaats dieptepunt bereikt.