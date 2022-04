Toch nog even over onze nationale app- en mailkampioen hoor. Hugo de Jonge kondigde gisteren aan dat hij deze week is gestopt met het gebruiken van zijn privémail voor werkdocumenten. Het ministerie van VWS liet maandag weten aan GeenStijl dat het nog onderzoekt hoeveel mails in Hugo's iCloud zijn beland, en vandaag laat een woordvoerder weten dat het nog onduidelijk is, wanneer daar duidelijkheid over komt. "Het is nu nog moeilijk een inschatting te geven wanneer we daar meer duidelijkheid over hebben." Nou. Dan zoeken we zelf toch even mee? Stijlloze iCloud-oogst na de breek, inclusief vindplaatsen. Opvallend: zelfs het meeschrijven met OMT-adviezen door De Jonge gebeurde vanaf de iCloud. Er is ongetwijfeld nog veel meer, maar wij denken zo maar dat Hugo de Jonge binnenkort op zoek moet naar een server elders.

Opvallend: een tweaker-gebruiker vond ook nog een mail met een Concept Notitie die op 4 augustus 2020 naar een icloud.nl-adres is gestuurd. Benieuwd of dat bij iemand die toevallig ook Hugo de Jonge (of BloemSchoen77) heet terecht is gekomen.

Ook opvallend: het Wob-verzoek waar wij in ons eerder topic uit citeerden staat nu eindelijk online. De stukken zijn overigens al op 23 december 2021 verstrekt en niet op 10 maart 2022, zoals wij eerder schreven.

LOL, mailtje van veiligheidsgoeroe Brenno geforward

Draaiboek coronamelder

Even de Catshuisversie van de strategie doormailen van privéwerk

NB: dit gaat over echte dashboarden, niet het coronadashboard

Meeschrijven met OMT-advies, ook op de iCloud

Dat De Jonge meeschreef aan de adviezen, wisten we al.

Faceshield iCloud

Mondkapjes-richtlijnen in de iCloud

Vertrouwelijke stukken

Info ventilatie kerkbezoek in de iCloud, God leest mee

