Zo dan. Minister Hugo de Jonge zegt zojuist tegen de verzamelde pers dat hij pas deze week is gestopt met het zakelijk gebruiken van zijn privémailadres. Kennelijk vond De Jonge de overheidsmail 'niet gebruiksvriendelijk'. GeenStijl onthulde gisteren al dat er ten ministe één vertrouwelijk document, namelijk een update over de vaccinatie-inkoop, door ambtenaren aan zijn iCloud-adres is gestuurd. Gisteren meldden wij al dat het ministerie van VWS onderzoekt wat De Jonge allemaal op zijn iCloud heeft laten zetten, nu blijkt dat ook het ministerie van Binnenlandse Zaken meedoet aan het onderzoek én dat De Jonge kennelijk ook in zijn nieuwe functie (staatsrechtelijk ongebruikelijk, red.) is doorgegaan met het gebruiken van zijn privémail. Ondertussen wordt in een andere zaal de Tweede Kamer in een technische briefing over de appjes van De Jonge over de Sywertdeal in slaap gesust. Maar de messen lijken voor het debat van aanstaande donderdag al geslepen. Hugo de Jonge, functie elders?