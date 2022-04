Hugo de Jonge heeft zijn privémail gebruikt voor vertrouwelijke communicatie tijdens de coronacrisis. Dat bevestigt het ministerie van VWS aan GeenStijl. Het gebruik van privémail voor vertrouwelijke aangelegenheden is niet alleen verboden voor ministers, maar voor alle rijksambtenaren die thuiswerken. Eerder kwam minister Henk Kamp in opspraak door het gebruiken van zijn privémail voor zijn werk. Medewerkers van VWS waren zich dan ook bewust van de gevoeligheid. Vandaar dat een medewerker aan zijn collega mailt: "De vertrouwelijke versie mag officieel niet naar een iCloud adres... daar krijg je dus gedoe mee later. (klopt, GS) Maar goed ik zal het wel doen als jij dat wilt." Het ministerie bevestigt nu aan GeenStijl dat in ieder geval deze informatie aan het privé-adres van De Jonge is verstuurd, vanwege "een persoonlijke afweging van de voormalige minister van VWS." Het ministerie is op dit moment aan het nagaan hoe vaak De Jonge vertrouwelijke informatie op zijn privémail kreeg.

De screenshots gingen al eerder rond op twitter, in vage draadjes van complotdenkers (die we niet gaan linken wegens konijnenholkukelende waanzin). GeenStijl heeft uitgevonden wat de context van de screenshots is. Ze zijn verstrekt in een Wob-verzoek dat door het ministerie van VWS is beantwoord op 10 maart, maar nog niet online is verschenen in de overzichten van coronawobs. Het gaat om het "Wob-deelbesluit 'Vaccinaties en medicatie augustus 2020'". Hierrr kunt u het complete maildraadje over het verzoek om de mails naar de iCloud van de minister te sturen terugvinden. Het draait om het 'voortgangsbericht vaccinatie 3 augustus'. Een ambtenaar vraagt expliciet aan een andere ambtenaar om dat naar het privé-adres van De Jonge te sturen. Het ministerie bevestigt aan GeenStijl dat dit vervolgens gebeurd is.

Pieter Omtzigt, Laurens Dassen en Jesse Klaver stelden voor het bekend worden van dit nieuws al Kamervragen over het gebruik van de privémail door De Jonge.

UPDATE: Hier nog een voorbeeld van gebruik iCloud-mail door Hugo de Jonge, voor overleg over Kamervragen, afkomstig uit hetzelfde Wob-verzoek.

Overigens komt in de draadjes van de complotdenkers nóg een contextloos citaat van ambtenaren voor, dat wordt gelinkt aan bovenstaande keuze. Daarin schrijft een ambtenaar "Maar denk dat er moment kan komen dat we ook zonder zijn toestemming moeten gaan sturen, al was het maar voor de parlementaire geschiedschrijving en anticiperend op een mogeloijk WOB-verzoek." Hieronder (klikken voor groot) kunt u de context van dat citaat lezen. Het ministerie meldt dat de persoon waar het in deze mails over gaat niet Hugo de Jonge is. Dit citaat wordt dus ten onrechte aan de keuze van De Jonge om vertrouwelijke informatie naar zijn privémailadres te sturen gekoppeld. Het ministerie wil niet zeggen over wie de mails gaan: "Bij het openbaren van informatie in WOB-procedures zijn persoonlijke beleidsopvattingen van medewerkers zichtbaar. Dat geldt niet voor persoonlijke gegevens, zoals naam of functie, van de betrokkene. Voor een bewindspersoon geldt dat naam en functie wel zichtbaar blijven in een wob-procedure."

Een derde citaat, waarin gevraagd wordt om stukken van minister De Jonge niet te mailen, maar in zijn tas te doen, komt uit een eerder Wob-verzoek over digitale middelen bij corona. VWS meldt aan GeenStijl: "Het gaat om een persoonlijke afweging van de voormalige minister van VWS. Overigens is de gebruikelijke manier om stukken te delen met bewindspersonen de reguliere stukkenstroom." Er lijkt hier dan ook geen sprake van te zijn dat te stukken door ze niet te mailen opeens niet meer onder de Wob vallen. Twee maildraadjes waarin deze citaten vallen zijn hier en hier terug te lezen.