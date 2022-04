Hee kijk. Hugo de Jonge, die eerst niet aanwezig zou zijn bij het debat over de appjes van Hugo de Jonge over de mondkapjesdeal van Sywert & co, is donderdag toch aanwezig bij het debat over de mondkapjesdeal van Sywert & co. De minister noemt het zelf 'staatsrechtelijk ongebruikelijk' dat hij komt, maar wij vinden het vooral staatsrechtelijk ongebruikelijk dat een minister die eerder verklaarde dat hij zich niet met een deal had bemoeid "Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in. Met een klein beetje verdraagzaamheid moet dat lukken. Hoop echt dat het lukt" heeft geappt. Wat trouwens ook staatsrechtelijk ongebruikelijk is: een minister die vertrouwelijke stukken naar zijn privémail laat sturen. Maar goed. Hugo is er dus bij komende donderdag.

MAAR EERST: Nog een technische briefing van de onderzoekers van Deloitte, vanmiddag rond de klok van half vijf.