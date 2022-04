Kijk nou wat er is opgedoken in de iCloud van de Tweede Kamer. Allemaal stukken met appjes en mailtjes en dingetjes over de Sywert-deal, waar minister Helder morgen (samen met minister De Jonge) een staatsrechtelijk ongebruikelijk debat over gaat voeren. En er zit ook een brief van De Jonge zelf bij, waarin hij aangeeft dat hij zijn betrokkenheid bij het opzetten van de deal, en het feit dat hij geïnformeerd werd toen de deal gesloten was, toch eigenlijk nu iedereen het zo zegt aan de Kamer had moeten melden. Wij zijn even de docs aan ctrl-f'en op @icloud.com, later meer.

UPDATE: Hierr apps tussen Hugo en Sywert

UPDATE: Ambtenaar appt De Jonge dat hij op verzoek van De Jonge ging "knuffelen met Sywert".

UPDATE: Kamersite beetje stuk, stukken nu ook hierrr

UPDATE: De Jonge speelde apps Sywert door naar collega-minister Van Rijn.

UPDATE: Het beeld dat door de Volkskrant werd gesuggereerd lijkt dus gewoon te kloppen, terwijl De Jonge dat in een eerste reactie stellig ontkende. Sywert van Lienden gebruikte zijn contact met Hugo de Jonge als ingang bij het ministerie van VWS om de deal te sluiten, waarmee hij zoveel geld verdiende. Hugo de Jonge was bang voor het beeld (HET BEELD, OH NEE HET BEELD) als hij Sywert tegen zich zou krijgen en drong er daarom bij ambtenaren, en ook bij zijn collega Van Rijn, op aan om een deal met Sywert te sluiten.

"Thanx Sywert"

Hierrrr de bijlagen uit de chat

Knuffelen met Sywert is dagtaak

Chats tussen Martin van Rijn en Hugo de Jonge

👀

De Jonge bang voor vlam in de pan

Van Rijn tegen De Jonge: 40 miljoen is wel heel veel