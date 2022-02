Eerder vandaag berichtten wij over deelbesluiten inzake de - politiek gezien - faliekant gefaalde evacuatie van ambassadepersoneel en Afghaanse tolken uit Kabul. Uit die Wobstukken stijgt een tamelijk ontluisterend beeld op van onderschatting van het probleem enerzijds, overbureaucratisering van de situatie anderzijds en drie ministeries (BuZa, Defensie en J&V) die elkaar de hete aardappel der verantwoordelijkheid doorschuiven - totdat het te laat was en het leger met chartertoestellen paniekvluchten moest gaan uitvoeren om een levensgevaarlijke situatie te managen die máánden eerder voorkomen had kunnen worden. Sigrid Kaag moest aftreden, Ank Bijleveld werd gesensibiliseerd naar een functie elders (waarnemend burgemeester van Almere, au) en Ankie Broekers-Knol mocht stilletjes met pensioen.

Maar deze documenten zijn nog niet álle documenten. Er is nog veel meer en dat willen de vier ministeries waar wij Wobverzoeken aan stuurden niet vrijgeven. Het vierde ministerie waar we een verzoek indienden is Algemene Zaken en daarom luidt de kop boven dit topic 'Mark Rutte stuurt Landsadvocaat op GeenStijl af'. Het hoogste ambt stuurt het duurste kantoor, om stukken geheim te houden die openbaar zouden moeten zijn. Goed voor de street cred misschien, de Maffiamaatjes van Staat op je dak, maar wij willen uiteindelijk gewoon ons werk kunnen doen en de gevraagde Wob-stukken over het Afghanistan-debacle lezen.

Onze Wobwezel van advocatenkantoor Loonstein heeft strak op de termijnen gelet en toen die verstreken, zijn we meteen naar de rechter gestapt. Die sprak recht in ons voordeel en sommeerde de vier ministeries om binnen twee weken de stukken te leveren - de officiële wettelijke termijn, tenzij bijzondere omstandigheden. Maar die zag de bestuursrechter niet omdat de ministeries al vijf maanden rekken. Daartegen vraagt de Staat nu een voorlopige voorziening aan (= een kort geding in het bestuursrecht) om de uitspraak op te schorten, en dat is dan weer uniek in Wobland. Wij vertalen dat maar even vrijelijk naar: Er is nog véél meer te vinden. Want er zijn tienduizenden (!) documenten bij de drie ministeries tezamen, plus nog enkele tientallen (lol) bij Mark 'Hoe minder ik weet hoe beter' Rutte.