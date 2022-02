Sigrid Kaag verloor haar demissionaire droombaan over de gefaalde evacuatie van tolken en ambassadepersoneel uit Afghanistan, na de Val van Joe Biden Kabul. Uit de debatten en omstandigheden rond de zegetocht van de Taliban weten we al dat eigenlijk alles mis ging dat mis kon gaan, maar GeenStijl heeft na de Afghaanse Aftocht een aantal Wob-verzoeken ingediend bij diverse ministeries om te vragen naar alle communicatie tussen ambtenaren, diplomaten, politici, bewindslieden, de legertop - enfin, iedereen die er interdepartementaal bij betrokken was.

Natuurlijk verstreken alle wettelijke termijnen voor beantwoording, zonder beantwoording. Daarop zijn we naar de rechter gestapt, die oordeelde dat de ministeries binnen twee weken alsnog moesten ophoesten. Dat krijgen de ministeries natuurlijk weer niet voor elkaar maar daarom hebben we nu van MinDef en MinBuZa alvast twee zogenaamde deelbesluiten ontvangen (en werken wij verder aan openbaring van de rest). Geinig: door een cc-fout bij Defensie weten we dat Nu, Nieuwsuur, Telebelg, Volkskrant en NRC dezelfde stukken hebben gekregen.

MAAR: Wij laten als enigen iedereen meelezen.

Een deel van de BuZa-documenten was al openbaar (Natalie Righton schreef op basis daarvan in oktober een reconstructie), vandaag kan iedereen ze lezen. Waar wij denken dat deze toestand zo enorm kon escaleren, is op het vlak van samenwerking: BuZa, MinDef en J&V zaten totáál niet op dezelfde pagina en daarom werd de evacuatie een bureaucratische kastje/muur met dramatische real life gevolgen. Na de breek een paar dingen die ons al opvielen, inclusief wat concluderende bevindingen onderaan. Als u mee wilt zoeken & interessante dingen opspoort: redactie@geenstijl.nl staat voor u open, want het zijn nogal wat A4'tjes:

Wob-stukken:

1. MinDef Tolken Deelbesluit - 100MB ZIP-file

2. BuZa Stukken bij Deelbesluit - 90MB PDF

Halp?

Vragen Volkskrant aan MinDef

Bijleveld: "Graag meer empathie toevoegen"

Ambtenaar: "OK"

Bijleveld: "🙈"

Ze zit in de bioscoop, in de auto of begint net aan het weekend, maar URGENTIE staat niet in haar woordenboek

BUZA Tijdlijn: Zorgen vanaf februari 2020

NL, 5 mei '21: 'Medewerkers geen doelwit Taliban'

Taliban, 29 mei: 'Iedereen moet DOOD'

Juni '21: Urgent memo is "te lang"...

Juli '21: Soebatten over definities, MinDef ligt dwars

Juli '21: Soebatten over procedures, V&J ligt dwars

DOPS = Directie Operaties (Defensie). BuZa wil niet dat die charters doen, uiteindelijk doen die dat toch.

Aug '21: GA WEG MET JE CUSRUS, COA! We willen WEG HIER!

Wat kost een charter? Wie betaalt de salarissen? Hoe print je visumstickers? Gedoetjes!

9 Aug '21: 'Hoe zit het met de pensioenen, eigenlijk?'

Best belangrijk wel, 1 week voor de val van Kabul op 15 augustus...

13 aug: IND 'akkoord'. 15 aug: Kabul valt, post geëvacueerd...

En visumstickers printen lukt ook al niet...

DEFENSIE: Op 1 feb '21 nog NUL evacuatieplannen

Juridische onderbouwingen weglakken? Lol.

Juridische interdepartementale onderbouwing weggelakt op weigergrond "privacy". Dat mag dus niet

Taliban is kudt, maar corona op de afdeling is ook erg!

Hete morele (aard)appels doorgeven

Ank Bijleveld bang voor militaire vakbondsvrouw Anne-Marie Snels

Afschuiven, doorschuiven, wegkijken

Plusje: BuZa-ambtenaar wil méér openheid

Losse bevindingen GeenStijl

Uit de ruim 1300 pagina's deels weggelakte documenten van BuZa en MinDef stijgt een beeld op van doorgeslagen bureaucratische stempelkussens die in een papieren Haagse werkelijkheid leven over de prangende geopolitieke situatie in Afghanistan. Daarbij worden verantwoordelijkheden doorgeschoven alsof het bakjes pinda's zijn: BuZa van Kaag wijst naar MinDef van Bijleveld, MinDef wijst naar IND van Ankie Broekpak-Bingozaal. De mails van Bijleveld zijn ronduit ontluisterend: die vrouw leest niet goed, zag nergens bloedspoed in ("nu naar huis rijden", "rest komt maandag") en dekt vooral haar politieke hachje af. En in Afghanistan "zie" je de stress en spanning oplopen in de tijdlijn die door BuZa is verstrekt. Uiteindelijk gebeurt dus wat niemand wil: dat er te laat gehandeld wordt om op 'normale' wijze te kunnen vertrekken, waardoor Defensie overhaast (met charters) moet gaan evacueren.