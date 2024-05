We zijn bereid 'Poetin' op z'n Nederlands te schrijven, maar we trekken de grens bij 'Sergej Sjojgoe'. Sergei Shoigu was 11 jaar lang Poetins minister van Defensie, maar werd gisteravond dus van de positie gehaald. Het lijkt overigens geen vernedering of extreme degradatie, maar meer gewoon een beetje met poppetjes schuiven. Analist Rob Lee: "Shoigu not only received an important position as Secretary of the Security Council but also will retain oversight of domestic and foreign defense issues, taking that from the new Minister of Defense."

De nieuwe wordt Andrey Belousov (wiki), o.a. oud vice-premier en minister van economische zaken. Hij zou erom bekend staan in eerlijke en klare taal over Ruslands militaire productiecapaciteit te praten, en zou de juiste kandidaat zijn de output van Ruslands militair-industriële complex te maximaliseren, zie video na breek.