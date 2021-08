Past in deze context: www.washingtonpost.com/news/made-by-h...

>> How 9/11 triggered democracy’s decline

The attack spawned wars to export democracy abroad, while degrading it at home.

Oorlog is een motor van vrijheid geweest in de Amerikaanse geschiedenis. De grootste oorlogen van het land veranderden de betekenis van burgerschap en creëerden nieuwe rechten. De burgeroorlog schafte de slavernij af en maakte voor het eerst alle in Amerika geboren mannen burgers. De Tweede Wereldoorlog promootte welzijnsrechten - onder meer een sociaal vangnet, fatsoenlijk werk en hoger onderwijs - wat Franklin D. Roosevelt de beroemde 'vrijheid van gebrek' noemde.

Maar in de afgelopen 16 jaar heeft oorlog de Amerikaanse idealen in gevaar gebracht in plaats van geavanceerde, doordat het ging over dominantie in plaats van vrijheid. Onze militaire acties, van Afghanistan en Irak tot Libië en Syrië, weerspiegelen toegenomen investeringen in vuurkracht, vergezeld van verminderde aandacht voor politieke verandering, economische ontwikkeling en institutionele opbouw - de essentiële voorwaarden voor democratische vrijheden. Angst voor terrorisme heeft een buitensporige en gebruikelijke opschorting van goed bestuur gerechtvaardigd, waardoor uiteindelijk een vruchtbaarder voedingsbodem voor terroristen is ontstaan.<<