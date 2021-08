en hoe zit het inmiddels met dit verhaal???

Uit gegevens van het Kadaster blijkt Sigrid haar woning in Den Haag zonder haar man Anis te hebben gekocht. Sterker nog, de burgerlijke staat van Sigrid staat als volgt omschreven: ‘ongehuwd en geen geregistreerd partnerschap (ten tijde van de verkrijging)’. Desondanks vertelde Sigrid in gesprek met Frank Evenblij toch echt getrouwd te zijn met haar man Anis: ‘We zijn 26 jaar getrouwd, hebben vier kinderen en zijn nog steeds bij elkaar.’

Sigrids woordvoerder Chris Bakker laat weten: ‘Sigrid Kaag is officieel getrouwd, maar het klopt dat in het Kadaster ‘ongehuwd’ staat bij burgerlijke staat. Dat heeft een administratieve reden: Sigrid is in 1993 in Israël getrouwd. Ze heeft dat destijds ook aangegeven bij de gemeente Den Haag. Bij terugkeer in Nederland in 2017 heeft ze opnieuw aangegeven dat ze getrouwd is. Ze had daarvoor een gelegaliseerde vertaling van een kopie van de Israëlische trouwakte nodig en kreeg het advies om dit in Israël te regelen. Dat is er nog niet van gekomen. Zolang dit niet formeel is geregeld, staat minister Kaag als ‘ongehuwd’ in de basisregistratie.