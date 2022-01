Wonen in Amsterdam heeft geen enkel voordeel. Maar waarom ben jij altijd zo veroordelend? Heb je een kutleven ofzo?

Ben het wel met je eens dat een "bekpamper" nogal een vreemde woordkeuze is. Volgens mij is het gewoon een mondkapje.

Voor de rest. Doe eens iets socialer, ietsje maar. Enne....... wonen in Amsterdam geeft niet het privilege anderen de maat te nemen. Dat mag als je in Groningen zou wonen.

Aardigere mensen, de stad is ouder, het is gewoon de mooiste stad van Nederland.

Maar daar hebben we het vaker over gehad.