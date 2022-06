Wat we nou toch weer zijn tegengekomen op het internet! Rob Kamphues gehackt! Nee hoor grapje, hij snapt DM's & stories gewoon niet. Rob pleurde een of ander sexy filmpje online dat hij de bak in z'n 4 schakelt met behulp van zijn broekversnellingspook en tsja, dan is het van iedereen. Rob Kamphues, racepresentator van Ziggo waar niemand meer naar kijkt, kan trouwens niet zo veel. Hij is bekend geworden door GeenStijl: toen Rutger nog leefde kon-ie een kaats van z'n eigen humor al niet waarderen en toen Tom bij 'm op kraamvisite kwam (foekie foekie werd een heel gedoe) deed-ie ook al zo flauw. Enfin, joke's on us, want Rob deed het eerst met deze, toen met deze (!) en nu kennelijk met deze - al weet je het met Rob Kamphues natuurlijk nooit. Maar ja, hij heeft zo te zien wel een dikke pik.