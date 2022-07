Dit verdienen de Oranje Leeuwinnen en spoiler: het is geen vetpot kopt RTLNieuws vandaag. Zelf zouden we nooit "pot" + "vet" in een artikel over Onze Fantastische Oranjevrouwen gebruiken, want voor je het weet belt er weer een hittepetit in Vlaamse dienst huilend naar de CancelTelefoon wegens transfobiese vetsjeeming of iets dergelijks. Maar nu de cijfertjes.

Lieke Martens (PSG) 500.000 euro pj

Vivianne Miedema (Arsenal) 300.000 euro pj

Daniëlle van de Donk (O. Lion) 180.000 euro pj

Jackie Groenen (ManUnited) 120.000 euro pj

De Rest (Buitenland) 1000 euro p/m

De Rest (Nederland) 1750 euro p/m (want minimumloon)



Pfff... Da's 3 x niks.

Wel krijgen de Oranje Leeuwinnen sinds kort dezelfde beloning als de mannen die voor Oranje spelen van de KNVB. Dat was ooit 750 euro per wedstrijd, maar dat is nu gelijkgetrokken en de speelsters krijgen, net als de mannen, tegenwoordig 4000 euro per wedstrijd in hun Oranje tenue.

