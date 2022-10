Dus,

Parool: De Amsterdamse belastingambtenaar Mustapha E. (52) uit Nieuw-West trok volgens justitie onrechtmatig gegevens na voor derden én had 920.000 euro achter een losse plint in zijn keuken. Hij heeft geen idee heeft hoe dat geld daar terecht is gekomen. Hij mag zijn strafproces na drie maanden voorarrest in vrijheid afwachten.

Op 28 augustus 2020 delen twee gebruikers van de onder criminelen dan nog populaire berichtenversleutelingsservice Sky ECC drie foto’s, zo blijkt nadat de Skyservers in 2021 door de Franse en Nederlandse opsporingsdiensten zijn gehackt. Het zijn foto’s waarop justitie het computerscherm herkent van Mustapha E., een Marokkaanse Amsterdammer die sinds 2007 voor de belastingdienst werkt.

Op de foto’s zijn de gegevens te lezen van de houder van een kenteken en diens gezinsleden. De berichten die de twee gesprekspartners delen, zijn veelzeggend.

‘We hebben die vent via kenteken nagetrokken, kijk’. ‘We kunnen via sofinummer iedereen wereldwijd natrekken, waar hij of kinderen en ouders wonen’. ‘Dat kost 10 k’ (10.000 euro, leest de recherche). ‘(We) hebben (een) ambtenaar’. ‘10 k voor wereldwijd kijken (..) is niks, mensen betalen 50 k’.