Het plan van de gemeente Utrecht om alle sociale woning een tijdlang alleen nog maar aan statushouders te geven, is een groot succes gebleken. Niet alleen kregen veel statushouders een huis, maar ze vonden ook allemaal een baan. Oh nee wacht. Ze vonden niet allemaal een baan, sommigen van hen hádden al een baan. Nou ja. Dan hebben die nu dus een baan én een huis. Geweldig. Oh nee wacht. Tientallen statushouders hebben nu geen baan meer. Zeker ontslagen vanwege racisme, verschrikkelijk. Oh nee wacht. Ze hebben zelf hun baan opgezegd. Omdat ze nu een eigen woning hebben en gewoon bijstand aan kunnen vragen. Goed dat de gemeente Utrecht en het COA hier paal en perk aan stellen. Oh nee wacht. "Het COA betreurt het eveneens dat mensen ontslag nemen, maar zegt er niet veel tegen te kunnen doen. 'We zouden wel meer informatie kunnen gebruiken vanuit gemeenten om onze bewoners goed voor te lichten over de financiële en administratieve gevolgen van betaald werk.' Het COA stimuleert bewoners 'om betaald werk te laten lonen in plaats van dat het ingewikkeld wordt en mensen hierdoor schrikken en stoppen. We attenderen mensen op vacatures, maar zijn geen arbeidsbemiddelaar of jobcoaches.'"