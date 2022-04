O goddegod er is weer eens iets bedacht hoor. AMSTERDAM BAY AREA. En dan hebben we het dus gewoon over het IJmeer. AMSTERDAM BAY AREA. Zoals Zandvoort gaat onder de naam Amsterdam-Beach, Utrecht toch vooral Oost-Amsterdam-Oost is en we Bourtange kennen als Amsterdam-Fortress. AMSTERDAM BAY AREA (eindrapport & Kamerbrief hier). 100.000 woningen bij Almere en dat noemen we dan AMSTERDAM BAY AREA. En als je in de metro stapt richting Amsterdam, kom je uit op de fokking Isolatorweg. Daar delen boa's gelukkig seppukuzwaarden uit om jezelf maar gewoon meteen van het leven te beroven. AMSTERDAM BAY AREA. "De Bay Area rondom de Amerikaanse steden San Francisco en Oakland heeft een hoogstedelijk karakter waar water een belangrijke rol speelt. Het gebied tussen Amsterdam, Almere en het tussenliggende terrein rond de ‘baai’ van het IJmeer doet denken aan dit internationale voorbeeld en heeft daarom de titel Amsterdam Bay Area gekregen." AMSTERDAM BAY AREA met een vergelijking met San Francisco. Tussen de vaalbetonnen Vinexhel van een IJburg, een soort door kinderen van twee gebouwde LEGO-opstelling maar dan met echte mensen erin, en de Drum-rokende trampstamp-vijftigers van Almere-Tering. Almere, dat als uitloper van Amsterdam ook wel Amsterdam-Konthol genoemd. AMSTERDAM BAY AREA. Niet te doen.