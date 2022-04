U kunt zich nog aanmelden voor het NPO-congres over 'discriminatie, diversiteit en inclusie in de media'. In de smeltkroes van sprekers is zo'n beetje iedereen vertegenwoordigd die voorkomt op de regenboogkleurenwaaier van de policor profeterij der sektarische bekrompenheid. Van vrouwen van kleur tot mensen zonder gender, allemaal zijn ze er bij en iedereen is natuurlijk even belangrijk. Maar we zien één grote afwezige. We hebben de uitnodiging zowel met onze eigen ogen, als met nieuwe ogen bekeken. We hebben gevraagd of er nog een geheime bijlage is. We hebben gecheckt of er namen van het programma zijn gehaald omwille van de privacy. We hebben gecontroleerd of het congres wel laagdrempelig genoeg is. Maar het is echt waar: Iedereen die iemand is in de fopartikelenwinkel van de inclusiviteit mag op z'n antiracistische roltoeter de fanfare van diversiteit komen blazen, BEHALVE SIGRID KAAG. Toeval!?