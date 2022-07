Hahaha. De Europese Commissie, wat is dat toch een nepregering die wordt gecontroleerd door de nepvolksvertegenwoordigers van het Europese Parlement. Nu dit weer. Al meer dan een jaar vraagt een journalist om de sms'jes van Commissievoorzitter Von der Leyen en Pfizer-CEO Albert Bourla (waar de New York Times, een soort New York Post maar dan met minder leuke foto's, over schreef) en al meer dan een jaar lang doet de Europese Commissie niet eens alsof er naar die sms'jes wordt gezocht. Dat is 'maladministration' ('wanbeheer') volgens EU-Ombudsman Emily O'Reilly en daar heeft EU-Ombudsman Emily O'Reilly natuurlijk helemaal gelijk in. "“The Commission’s response to my findings neither answered the basic question of whether the text messages in question exist nor provided any clarity on how the Commission would respond to a specific request for other text messages,” said Emily O’Reilly. “The handling of this access to documents request leaves the regrettable impression of an EU institution that is not forthcoming on matters of significant public interest.”" Schandalig en extra kudo's voor die verwijzing naar de corruptie van onze eigen Neelie Smit-Kroes, Emily: "The recent revelations about lobbying tactics by an American multinational in Europe, including leaked text messages, shows the urgency of this issue for public administrations." Gelukkig zou een regeringsleider die weigert essentiële sms'jes openbaar te maken daar in een echt land zoals gidsland Nederland nooit mee wegkomen. Toch?

Toch?

Toooooooooch?