We wachtten al een tijdje op die beloofde 450 gigabite inclusief 80.000 'verwijderde' afbeeldingen van Hunters "Laptop from hell" die onthuld zouden worden door de voor Bidens geheime diensten in Zwitserland ondergedoken laptopreparateur uit Delaware John Paul Mac Isaac die een waargebeurde boomer-roman "American Injustice: My Battle to Expose the Truth" te verkopen heeft.

Maar toen was daar ineens Telegram-kanaal "Hunter Biden iPhone from Hell". Het Telegram-kanaal is inmiddels weer opgedoekt, maar de boven- en onderstaande edits zijn in ieder geval alvast vereeuwigd. En we hebben even door dat wijlen kanaal gescrold en geloof ons; wat u hier ziet is echt nog mild en ontbreekt het aan de veelheid aan Hunters eigen frontaal naakt dat hij zo graag vast legt. [Snappen we met zo'n PRESIDENTIËLE PIK!].

Het is ons niet helemaal duidelijk of dit nou beeldmateriaal van die laptop is, of dat dit geheel nieuw materiaal is dat 4chan'ers claimen uit Hunters gehackte iCloud te hebben getrokken. Hoe dan ook: veel beelden kenden wij [kenners] nog niet, en al helemaal niet zo volstrekt ongecensureerd.

Het mooie van Hunter is: elke keer als je denkt IN GODSNAAM IS DIT ECHT??? juist dan is het elke keer weer echt. En vergeleken met wat er nu allemaal verschijnt is dat gesprek over $10.000 met een zeer ongemakkelijke dame van plezier echt alsof je naar een keurig sollicitatiegesprek zit te kijken.

Die zwaar getatoeëerde dame is trouwens "mom, wife, republican" Alesandra Nicole (mirror). En deze foto met echt heel jonge meisjes is overigens niet Hunter, maar Jean-Luc Brunel, hofleverancier van Epstein en bekend van 'zichzelf' 'ophangen' in de cel. Enfin, de zoon van de president van de Verenigde Staten van Amerika:

staat midden in 't leven

Duality of man (op 7 juli jl. nog ceremonieel handjes schudden in Witte Huis)

"3 days clean" gevierd met een new-me-duik

Da's geen badzout

Can't stay mad at him

young king

is zo