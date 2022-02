Afbeelding: voormalig baas van Franse en Amerikaanse modellenbureaus Jean-Luc Brunel (rechts) die zichzelf in zijn cel verhing, niet te verwarren met Jeffrey Epstein (midden) die 'zichzelf' in zijn cel verhing.

Ja weet je soms heeft het leven misschien ook wel lang genoeg geduurd. En besluit je er na een soeverein bestaan tussen, (unilateraal) in en naast de mooiste vrouwen ter wereld er met diezelfde zelfbeschikking een einde aan te maken. Vakblad Daily Mail schrijft overigens wel dat er geen camera's waren om vast te leggen hoe soeverein Jean-Luc Brunel het leven precies liet. "Brunel is thought to have been alone at the time of his death and there were no cameras to record his final hours, according to an investigating source at La Santé – one of the toughest jails in France."

Ook Virginia Roberts Giuffre, die onlangs nog een schikking van naar verluidt €14,4 miljoen met Prince Andrew trof, beschuldigt Brunel persoonlijk. "Virginia Roberts Giuffre, a longtime Epstein accuser, alleged in court filings that teenage girls brought to the US by Brunel on model visas were “farmed out” by him to Epstein and others for sex. She also alleged she was made to have sex with Brunel several times in Epstein’s homes".

Om de schaal van Brunels vermeende aanvoer van "meisjes" voor Epstein een beetje te illustreren, Giuffre zegt dat Jeffrey Epstein "had bragged to her that he had slept with more than 1,000 “of Brunel’s girls”."

En, wat overige betrokkenen uit de hogere Franse regionen natuurlijk ook helemaal niet verkeerd uitkomt: "French prosecutors said Brunel’s death would put an end to the legal case unless other suspects were put under investigation." Brunel dood, hele zaak gesloten!