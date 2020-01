Fragment van 5 minuten bovenstaand, gehele fragment van 60 14 minuten alhier. Nieuwe foto's van de body double, na de breek. Geintje: "the fingerprints on the body found in Epstein's cell at the Metropolitan Correctional Center in the early morning of August 10, 2019 match the fingerprints taken of Epstein when he was booked during a 2006 arrest in Florida," dus dat geloven we dan maar hè. Hoofdgast van de show is de enige arts die wij aan ons lichaam laten zitten Michael Baden die net als vorige keren de zaak blijft maken dat moord veel waarschijnlijker is dan verhanging, en wel omdat Jeffrey's tongbeen op drie plaatsen gebroken is. En dat gebroken tongbeen zelf krijgen we dus zowaar te zien nu.

Nog een opvallend feitje is dat Epsteins lichaam helemaal niet verplaatst had mogen worden na zijn """dood""". Een cel-zelfmoord moet volgens protocol namelijk behandeld worden als een moord, en het forensisch onderzoek moet dus op het plaats delict zelf plaatsvinden. Brengt ons mij nog een leuk weetje: ER ZIJN GEEN FOTO'S VAN EPSTEIN DOOD IN ZIJN CEL. Ook vindt Baden dat de vermeende strop (waar geen bloed op zit, maar op de nek wel) niet overeen komt met de wond op Epsteins hals. De strop zou te breed zijn en de wond is "more common when a victim is strangled by a wire or a cord." Maar goed, wegens de lopende strafzaak tegen die twee arme overuur-bewakers krijgen Baden en Epsteins familie telkens 0 op het rekest als ze vragen om meer foto's. Wel zo makkelijk.

Het lichaam

De cel + veel beter verhangmateriaal