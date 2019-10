Patholoog Michael Baden, volgens ons de beste arts die Amerika ooit voortgebracht heeft en betrokken was bij de autopsie op Kennedy, Luther King en de OJ Simpson-rechtszaak, heeft besloten de waarheid te spreken in een exclusief interview met de enige nieuwszender waar dit nog kan. "On day 1, there were findings that were unusual for suicidal hanging, and more consistent with ligature homicidal strangulation. (...) I think that the evidence points toward homicide rather than suicide. Because there are three fractures in the hyoid bone and thyroid cartilage that are very unusual for suicide, and more indicative of homicidal strangulation." Nou, zie daar, de waarheid. En dan nu: memes.

Nou, vooruit, de classic