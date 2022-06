De Achmed Aarad van New York is op z'n rug 'geslagen' door iemand die "Hey, what’s up, scumbag?" zei. De dader (39) zit nog steeds vast en wordt aangeklaagd wegens "second-degree assault involving a person over age 65". Onderstaand de getuigenis van de overlevende (78):

"He hit me to knock me down and if that doesn’t merit jail time in New York, we’re in the Wild, Wild, West. It was a very, very heavy shot. He could have easily hit me, knocked me to the ground and killed me,” he said. “He’s lucky he didn’t knock me down. Falling is extremely dangerous for an elderly person." Okay Rudy.

Na de breek nog twee videos over de de staat van het normaalste land ter wereld. #1: de zoon van de president die een doodsbange prostituee vraagt of ze blauwe plekken heeft en zich verontschuldigt dat het zo lang duurde haar $10.000 te geven. #2: burgemeester van Chicago Lori Lightfoot die "F*ck Clarence Thomas" staat te schreeuwen op een podium.

De Getuigenis

Hunter Biden met doodsbange prostituee

Lori Lightfoot: "F*ck Clarence Thomas!!!"