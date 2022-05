Hartverscheurend nieuws uit de wereld van media en opinie. Nadat wij vanochtend hoorden dat Marianne Zwagerman stopt met het inspreken van columns op BNR, lezen wij vandaag dat NRC Handelsblad afscheid neemt van Clarence Seedorf. Dit, terwijl Seedorf twee maanden geleden bekendmaakte dat hij moslim is geworden. De NRC-lezer moet het dus de komende jaren zonder Seedorfs verfrissende blik op de mensenrechtensituatie in Qatar en onvergetelijke zinnen als

"Het stadion van FC Sevilla was uitverkocht en de fans waren duidelijk van elkaar te onderscheiden: het was woensdagavond wit tegen blauw.", "De Europese finales moeten nog gespeeld worden, maar ik kijk nu al uit naar het nieuwe seizoen Europees voetbal.", "In dat feestje had ik het geluk dat ik nog een moment kon vinden om deze unieke man met een warme omhelzing te feliciteren met zijn zoveelste succes.", "Met mijn Italiaanse compagnons was de zoektocht naar een goede eetgelegenheid snel gedaan; zij wijken niet af van de traditie, dus het werd een Italiaans restaurant voor de verandering.", "In mijn oordeel over soortgelijke misdragingen zie ik een voetballer altijd eerst als mens, en daarna pas als sporter.", "Het mooie van de spelregelwijziging dat uitgoals bij een gelijke stand na twee wedstrijden niet meer dubbel tellen, zorgt ervoor dat de spelers minder calculerend te werk gaan.", "Alle ogen waren gericht op het kleine, ambiteuze Qatar, dat de afgelopen jaren onder andere in de internationale pers veel kritiek heeft gekregen.", "Qatar is verre van perfect, zoals de meeste landen in de wereld. Maar het land boekt progressie, en dat is beter dan stagnatie – dat laatste leidt vaak ook nog eens tot achteruitgang, zoals in Europa op dit moment gebeurt met discriminatie van vluchtelingen.", "Een ding kan ik uit deze verrassende uitschakeling van Italië halen, en dit heb ik al eens eerder geschreven: in Qatar maken veel landenteams een kans op de wereldtitel.", "Waar verkeerde keuzes in wedstrijden zoals voor Ajax en PSG uitsluitend sportief gezien consequenties hebben, zonder dat je leven ervan afhangt, zo kunnen de gevolgen van keuzes in Oekraïne – bijvoorbeeld om wel of niet te vluchten – dodelijk zijn.", "Begin deze week waren er voor de Madrilenen maar twee gespreksonderwerpen: de Champions League-wedstrijd van Real tegen Paris Saint-Germain en de oorlog in Oekraïne.", " Het reet her en der oude wonden open, die teruggaan naar mei 2018, toen de Champions League-finale in Kiev werd gespeeld.", "Ook veel sporters en sportliefhebbers zullen nadelige gevolgen van de Russische invasie ondervinden, mede door de toenemende sancties.", "Onze samenleving snakt naar respectvolle omgangsnormen en manieren van communiceren.", "Kortom, op het gebied van infrastructuur had het beter gekund in het organiserende land.", "Altijd toont hij respect voor tegenstanders en fans.", "Twee voetbalgrootheden zijn niet meer onder ons en één gaat er al enige tijd ziekenhuis in, ziekenhuis uit.", "De pandemie heeft de wereld nu al bijna twee jaar in een wurggreep.", "In de lange periode zonder wedstrijden heeft Onana zich eveneens doorontwikkeld als mens.", "Ik weet niet welke krachten ervoor zorgen dat het Afrikaanse kampioenschap nog steeds aan het begin van het kalenderjaar wordt gehouden, maar duidelijk is dat het de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal belemmert.", "De snelle en efficiënte aanpak in bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten gaf wel hoop.", "Verandering is goed als het niets stukmaakt.", "Kampioenen die Nederland trots hebben gemaakt, zoals judoka’s van Anton Geesink tot en met Kim Polling, kickboksers zoals Ernesto Hoost en Rayen Simson, Richard Krajicek en teams waarbij ik vooral moet denken aan de nationale hockeyploegen, die zowel bij de mannen als de vrouwen vele titels wonnen.", "Vrijdagavond zal ik wat dichter bij Max zijn, op een sponsoractiviteit van Red Bull, en hem alle succes wensen.", "Helaas zien we elke dag dat mensen die hun mening mogen geven en dat ook doen, daar vaak een prijs voor moeten betalen.", "Met het vele onrecht dat we ook nog dagelijks is de Europese samenleving zien, voelt het niet goed om spelers onder druk te zetten om een standpunt over de mensenrechten in Qatar in te nemen.", "Ook mijn respect voor Valentino Rossi is groot, voor de sportman en de mens.", "Jaren geleden vertelden enkele vrienden van mij die betrokken waren bij het proces om in Rotterdam een nieuw stadion te realiseren al hoe moeilijk dat zou worden, en nu is het besluit voor de noodzakelijke vernieuwing voor de zoveelste keer uitgesteld.", "Lesbiennes, biseksuelen, travestieten, transgenders en hetero’s: voor mij zijn en blijven het allemaal mensen met hun eigen voorgeschiedenis.", "Langer thuiszitten zorgt er voor dat er meer chips en chocola gegeten worden, en als gevolg van gamen en online chatten worden de nachten korter.", "Bij elke discussie dient aan beide kanten respect het uitgangspunt te zijn.", "Veel arrestaties binnen de FIFA waren het gevolg.", "In mijn agenda maak ik altijd graag ruimte voor een lunch of een diner en in Dubai is dat niet anders.", "Helaas was de dag na het feesten de harde realiteit de boosdoener.", "Steven Spielberg is een ongelooflijk creatieve filmregisseur, maar zelfs hij had niet het script kunnen bedenken van de laatste weken die de transfermarkt in de zomer bepaalden.", "Als een fietsband niet op tijd wordt opgepompt wordt hij slap en gaat hij rare dingen doen.", "Wanneer er hoog geschoten wordt kunnen we sterren bereiken die voor de laagschieters onzichtbaar zijn.", "Ik was jeugdspeler van Ajax toen tijdens een wedstrijd een van de vaders in zijn tong werd gestoken door een bij", "Technologie biedt tegenwoordig de mogelijkheid om allerlei zaken te identificeren waar dat voorheen onmogelijk was.", "Vele malen heeft de sportwereld een leidende rol gespeeld bij het creëren van unieke kansen voor sporters die zonder een mondiale beweging zoals de Olympische Spelen nooit de motivatie hadden gevonden om uit hun dagelijkse hel te ontsnappen", "Ik ken Sifans voorgeschiedenis niet en dat geeft me de ruimte om onbevangen een paar woorden aan haar te wijden.", "Bij de SVB lijkt het erop dat wanneer de juiste ingrediënten – met onder andere een goede bondscoach – aanwezig zijn om een lekkere pom met pastei te maken, er toch gewoon een hutspot uitkomt.", "Maak jezelf vrij en inspireer anderen om hetzelfde te doen.", "Het lot in eigen hand nemen en liefde altijd boven haat stellen, dat zouden onze enige adviseurs moeten zijn voordat we beslissingen nemen die het leven van anderen kunnen beïnvloeden.", "Het was te verwachten dat de Italianen op de tanden zouden bijten om in de wedstrijd te blijven, en daar slaagden ze goed in.", "Daarom heeft Denemarken mijn respect voor de manier waarop ze niet alleen in die wedstrijd maar het hele toernooi speelden.", "Als je weet te winnen wanneer het niet draait, dan ben je solide en minder kwetsbaar.", "Om de broodnodige veranderingen teweeg te kunnen brengen zouden de clubs en de UEFA een stevig actieplan moeten opstellen, waarin verantwoording wordt afgelegd over de gezamenlijke doelstellingen.", "Als u ook vindt dat iemand een glimlach ontlokken, of iemand een goed gevoel geven over zichzelf, behoort tot de schoonheid van het leven, dan zijn talloze daden denkbaar.", "De eerste reactie van die belanghebbenden is te denken aan hun eigenbelang." en "Ik hoef de voorbeelden niet te noemen, want we kennen ze allemaal." stellen. 