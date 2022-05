Kennelijk is bij BNR het echte nieuws op. De radiozender voor FD-sollicitanten die niet kunnen rekenen en/of schrijven heeft "onderzocht" dat je zomaar op een juicekanaal kunt belanden, als je als min of meer Bekende Nederlander een filmpje van vermeend cokegebruik in scène zet. Dit verzinnen wij niet hoor. BNR heeft met Talitha Muusse (bekend van het verknippen van uitspraken van Diederik Gommers) een video opgenomen, waarin het lijkt alsof zij coke snuift op de wc van café Dauphine. Nou lijkt het ons eerder nieuws als iemand géén coke snuift op de wc van Dauphine, maar dit was dus onderdeel van een "onderzoek" waarin BNR en Muusse "aantonen" hoe "makkelijk" het is om informatie op een juicechannel te krijgen. Gefeliciteerd meid. Vanaf nu zijn alle BN'ers die zelf video's in scène zetten en die via een anoniem account op Instagram publiceren vogelvrij. Wat een misstand.

Domste citaat:

"Muusse is zelf anders over juicekanalen gaan denken door de publicatie van haar gefingeerde ‘snuifvideo’. ‘Ik zie ook wel eens verhalen van Yvonne voorbij komen over BN’ers en dan denk je toch: waar rook is is vuur. Maar nu weet ik: er is vaak alleen maar rook.’"

Neprook, welteverstaan, uit de rookmachine van BNR. En dan op 1 april weer allemaal boos worden als er een of ander PR-bureau een domme stunt verzint.

