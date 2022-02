Trendwatcher des vaderlands Adjiedj Bakas had een paar jaar geleden serieuze plannen om met zijn joodse echtgenoot Vinko David in de Algarve te gaan wonen. Bakas voelde zich bijzonder veilig in mijn biotoop en vertelde me: "Hier zijn geen mohammedaanse potenrammers dus ik kan hand in hand met mijn man over straat flaneren. Er is nauwelijks misdaad, hoogstens wat dronken Britten die elkaar en kroegmeubilair slopen in Albufeira. Je kan hier dus gewoon het touwtje van opa Terlouw uit de brievenbus laten hangen. Portugal ligt niet op de route voor mensensmokkelaars en is te arm om horden migranten van uitkeringen te voorzien, zoals in Noord-Europa wel gebeurt. Met circa 0,2% moslims is Portugal praktisch islam-uitgedaagd, en dat vinden veel Noord-Europeanen rustgevend."

Ik ken in de Algarve eigenlijk maar twee mohammedanen. Eentje dealt toevallig hasjiesj in een park in Olhão en de andere verkoopt heerlijke Marokkaanse lekkernijen, zoals zijn huisgemaakte harissa. Er waren een paar Portugese jihadi’s maar die groeiden op in Engeland en bekeerden zich tot de islam. Zoals Nero Saraiva. Tegen zijn Nederlands-Portugese bruidje Angela Barreto uit Soesterberg werd afgelopen vrijdag zes jaar celstraf geëist. Zij is een van de bekendste Nederlandse jihadsnollen (die door de vaderlandse media liever 'Syriëgangers' worden genoemd). Tijdens een eerdere zitting vorig jaar noemde ze zichzelf een dom gansje.

Nuno Tiago Pinto, de diretor executivo van Sábado (het grootste weekblad van Portugal) denkt heel anders over. Ik ken Pinto omdat hij mij ooit interviewde over Molenbeek en de overwegend Belgisch-Marokkaanse daders van de aanslagen in Brussel en Parijs. Pinto schreef onder andere Herois Contra o Terror, een pakkend boek over Mário Nunes, the Portugese militair die voor de YPG (de Koerdische strijdkrachten) ging vechten tegen ISIS. Een ander geweldig boek van de Portugese terreurexpert is Os Combatentes Portugueses do Estado Islâmico.

Ik ontmoet Nuno op de redactie van Sábado, op een boogscheut afstand van het Estádio da Luz, de voetbaltempel van Benfica. Voor Os Combatentes Portugueses do Estado Islâmico, de Portugese strijders van Islamitische Staat, interviewde hij Angela over een langere periode via Skype. Pinto: “Dom is ze absoluut niet, al moet ik eerlijk zeggen dat ik geen hoogte van haar kon krijgen. Dan zou ik haar in echt moeten ontmoeten. Ze praatte wel een soort gebroken Portugees, ik hoop dat haar Nederlands beter is. Ze lijkt me eerder sluw.”

Pinto begon aan de research voor zijn boek nadat fotojournalist John Cantlie in de zomer van 2012 na een week gevangenschap terugkeerde naar Groot-Brittannië. Cantlie vertelde dat er onder zijn claque ontvoerders Britten van Portugese afkomst waren. Vanaf dat moment volgde de Portugese én de Britse veiligheidsdiensten de jihadi’s Nero, Celso, Edgar, Fábio, Sandro, hun vrouwen en enkele vrienden, zoals te zien in het smoelenboek hieronder.

De man van 'Mooie Angela' staat linksonder in het smoelenboek

Tot hun bekering voetbalden de Portugezen in parken in Londen en keken ze naar Portugese voetbalwedstrijden in Portugese café’s. Ze dronken en blowden en hoerden en snoerden tot ze zich bekeerden tot de islam. Geleidelijk dreven ze weg van de de Portugese gemeenschap. Ze brachten veel tijd door met praten over religie, leerden Arabisch en bestudeerden de Koran. Er is heel weinig bekend over hoe de groep als geheel radicaliseerde.

'Vreedzaam en gelukkig' in het Kalifaat

Pinto: "Sadjo Turé, die het langst in Londen had gewoond, begon op een gegeven moment de haatprediker Anjem Choudary te bewonderen en sleurde de rest van de Portugese groep mee. Bij een latere huiszoeking vond de politie cd's en dvd's met predikingen en geschriften van de Jemenitisch-Amerikaanse geestelijke Anwar al-Awlaki (later geneutraliseerd door een Obama-drone) en een pdf-kopie van Join the Caravan."

In de zomer van 2014 reisde Angela naar Syrië om te trouwen met Fábio Poças, beter bekend als Abdulrahman Al-Andalus. Ze was net bekeerd en kreeg twee kinderen met Fábio. Het gezin leefde volgens haar vreedzaam en gelukkig in Manbij totdat ze de stad moest verlaten toen de bombardementen door de internationale coalitie begonnen.

Fábio sneuvelde in 2017 (dat zijn herinnering tot een zegen mag zijn) en Angela werd doorgeschoven naar Nero Saraiva (ook hierboven in het smoelenboek), de gevaarlijkste en de enige van de Portugese jihadistische groep die de val van IS overleefde. Met hem met trouwde ze en vluchtte ze naar Baghouz, waar beiden gewond raakten.

The Beatles

Pinto: "Nero Saraiva was een van de eerste jihadisten die in 2012 in Syrië aankwam, en werd emir van een bataljon. Hij was het oudste lid van een jihadistisch netwerk van Portugese staatsburgers dat zich bij de Islamitische Staat aansloot." Saraiva had nauwe banden met de bende die bekend staat als The Beatles en te maken hebben gehad met de executie van de Amerikaanse journalist James Foley.

"Angela vertelde mij dat ze amper kon geloven dat haar nieuwe echtgenoot emir was", vervolgt Pinto. "Hij zat meestal thuis en snauwde dagelijks dat ze Portugese gerechten als rijstpudding of een nepversie van kabeljauwpastei moest maken, met tonijn uit blik. Daar klaagde ze over. En ze klaagde over de sleur."

Volgens Angela stortte ISIS ineen door de zonden van moslims die daar woonden. Het had niks te maken met de slappe amateurvijanden van de PKK. Als moslims zondigen, kan Allah een straf uitspreken – zelfs tegen degenen die niets met de zonden te maken hadden maar die mensen er niet van weerhielden ze te begaan.

Pinto: "Volgens haarzelf was ze maar een doodgewoon huisvrouwtje en had ze bovendien nergens spijt van. Allah had alles zo gepland. Ze wil uiteindelijk het liefst met haar zoon in Portugal gaan wonen. Dat vond ze een veel betere optie dan Nederland. Daar kon haar zoon geen vredig leven hebben."

Nou, zuster: Portugal zit op je te wachten! De 65.000 moslims in het land kunnen nog wel een goede kokkin gebruiken. Hallalle bolinhos de bacalhau, met Syrische IS-kruiden! Dan kom ik wel even langs met Adjiedj en Vinco om te kijken of we ze trending kunnen maken. Vái com Deus!

p.s. Je wettige echtgenoot Nero wil ook graag terug naar Portugal om je bakkeljauwballetjes te proeven maar zit nog even vast in Irak, waar de doodstraf tegen hem is geëist. Hij ziet er met zijn oorlogswonden tegenwoordig een stuk minder florissant uit dan in het smoelenboek. Coole scarring, bro!

De niet zo mooie tweede man van Angela

De reis vervolgt: na Portugal via Galicië naar Poitiers

